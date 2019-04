Ciip Spa, torna l'acqua di notte nelle case. Alati: 'Lavoriamo per sostenere l'economia del territorio frantumata dal terremoto'

17 Aprile 2019 09:26

Ascoli - Il presidente della Ciip Spa Giacinto Alati dà una buona notizia agli ascolani e ai fermani: dal15/04/2019 è stato revocato il provvedimento di chiusura notturna dei serbatoi, attivato per fronteggiare l’attuale crisi idrica.

La momentanea sospensione del provvedimento di cui si tratta, consentirà, almeno nei prossimi giorni di festività, di alleviare in parte, i disagi per privati cittadini, operatori economici, turisti e visitatori.

A supportare la favorevole congiuntura, si inserisce anche il recente nulla osta rilasciato, dalla Regione Marche, Servizio di Protezione Civile, dall’agenzia Regionale Sanitaria in merito all’utilizzo dell’acqua ad uso potabile nell’impianto di soccorso di Castel Trosino, per fronteggiare il fabbisogno del territorio.

Finalmente una speranza concreta per il nostro territorio messo a dura prova dal sisma del 2016 e da tutti gli eventi che si sono susseguiti.

“Attenzione – fa notare il dott. Serena - Rimane la situazione di emergenza idrica, l'allarme rosso che non è rientrato, resta il depauperamento delle sorgenti “storiche” come Foce di Montemonaco, l’approssimarsi dell’estate con inevitabile aumento dei consumi. Ci sarà un monitoraggio fino a tutto il mese di maggio. A quel punto di potrà dire cosa accadraà per l'estate”.

“La Ciip Spa – evidenzia il presidente Alati – ha soprattutto a cuore l'economia del Piceno e del Fermano. Non possiamo permettere che arrivino i turisti e si trovino negli chate e negli hotel e nei ristoranti senza acqua. Dobbiamo difendere ulteriormente la nostra economia per vincere l'enorme disagio psicologico e di freno allo sviluppo creato dal terremoto del 2016. E' un risultato che va completamente ascritto all'ottima squadra di lavoratori e dirigenti che rendono possibile questa performance in terreno d'emergenza”.





La CIIP S.p.A. con le istituzioni locali e nazionali, che si sono adoperare per raggiungere questo risultato, persegue nella sua opera di monitoraggio, di vigilanza, di impegno senza sosta al fine di portare a compimento il progetto di realizzazione del nuovo acquedotto del Pescara, il primo antisismico dell’Italia che, unito alla coscienza delle popolazioni picene, virtuose nell’utilizzo del risorsa idrica, costruirebbe il segno tangibile della rinascita e del benessere del nostro territorio.