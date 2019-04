Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura alla Camera: 'Il senatore del Pd Verducci ha dell’incredibile, è in campagna elettorale permanente'

19 Aprile 2019 15:37

Roma - “Quello che afferma il senatore del Pd Francesco Verducci, che tra l’altro è anche vicepresidente della Commissione Cultura del Senato e che quindi dovrebbe sapere bene come stanno le cose, ha dell’incredibile.



Evidentemente anche lui è in campagna elettorale permanente e “dimentica” le cose. Creare un allarme ingiustificato non fa un buon pro né a lui né al suo partito. Del resto la verità è chiara e inoppugnabile perché è scritta e come dicevano i latini “verba volant scripta manent”. Con un emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato al decreto proroga termini, che il senatore Verducci dovrebbe ricordare bene, è arrivato il via libera al potenziamento del personale scolastico, docente e ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) nelle aree colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.





La norma, fortemente sostenuta dal Governo, si estende anche ai Comuni di Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017. Consentirà di dare alle scuole (prorogando disposizioni già previste per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018) tutto l’organico necessario, potenziando i posti. Sarà così garantita l’offerta formativa a tutti gli studenti, anche nelle strutture temporanee, che spesso ospitano le scuole in aule più piccole, con una maggiore necessità di personale. La norma consentirà anche al personale sfollato di essere assegnato nelle scuole dei Comuni dove è attualmente residente, in attesa di tornare nelle città e nelle scuole di origine”.



Così l’onorevole della Lega Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati.