La sporcizia dopo la festa dà una notevole immagine turistica di colle San Marco, si ringraziano i testimonials

26 Aprile 2019 21:40

Ascoli - Ogni volta dopo il 25 Aprile o il 1° Maggio le conseguenze restano visibili sul pianoro di colle San Marco e sui social si scatenano ..." guarda che roba ... tutta questa sporcizia" . Beh in fondo quello che resta è l'esatta immagine di quelli che sono stati a festeggiare sul prato. Della natura chissene...

Per fortuna che c'è chi corre a riparo e rimedia. Stamane una task force di Ecoinnova (erano in 8 con 4 camion) hanno ramazzato il pianoro e hanno fatto otto carichi di immondizia. Di rifiuti ce ne erano di tutti i tipi e per tutti i gusti: seduie di legno, di plastica, mattoni per fare il barbecue, pezzi di tenda rotti eppoi il "normale" cioè buste di plastica di ogni genere e naturalmente immancabili bottiglie di birra in vetro. Continuerano domani mattina sperando che domenica il guaio non si ripeta.

E pensare che i prati che vedete nelle immagini erano in parte puliti.

Sembra che il mondo, i prati siano di qualcun altro ...