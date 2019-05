Educazione Civica: Latini (Lega), ok ordine del giorno su Educazione emotiva

02 Maggio 2019 17:55

Roma - "Nell'ambito dei progetti dell'Educazione Civica è stato approvato oggi l'ordine del giorno sull'insegnamento dell'Educazione Emotiva che impegna il Governo a promuovere l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione emozionale, inizialmente in via sperimentale, anche nelle scuole italiane".



Lo ha dichiarato Giorgia Latini , deputata della Lega e Vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera.





"Del resto nella legge già si parla di educazione al benessere. La parola Educare deriva dal latino ex ducere che significa tirar fuori, tirar fuori quello che di meglio c'e' in noi. L'Educazione Emozionale punta ad esternare le emozioni migliori e gestire quelle negative che sono scatenanti per esempio dei troppi episodi crescenti di bullismo. E' alla base della 'relazione educativa' ed e' finalizzata alla crescita, all'autonomia e allo sviluppo del linguaggio emotivo, sia nel bambino che nell'adulto; anche l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) già da tempo ha elaborato una valutazione delle nuove competenze emotive e le abilita' sociali degli studenti. in Spagna si sono fatte esperienze di insegnamento dell'educazione emotiva, al pari di altre materie più tradizionali, ed e' anche diventata materia obbligatoria con tutor appositamente formati; gli studenti hanno avuto la possibilità di imparare a conoscere e a gestire i propri stati d'animo, con evidenti benefici sulla socialità e sul rendimento scolastico", continua Latini.





"Molti i vantaggi emersi dall'insegnamento dell'educazione emotiva a scuola quali il miglioramento dei comportamenti in classe, in quanto i bambini imparano a gestire le proprie emozioni e l'aggressività e soprattutto sono in grado di cercare e trovare soluzioni ai vari problemi quando si presentano. Se i bambini iniziano a capire, sin da piccoli, l'importanza di stare bene interiormente e a gestire le emozioni anche negative e a riconoscere i propri talenti innati anche tramite il supporto degli insegnanti, sara' più facile avere una società di persone felici ed appagate; numerosi studi internazionali pubblicati sull'argomento hanno confermato che questi programmi migliorano il rendimento scolastico del 13 per cento".