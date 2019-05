Si è aperto il GBHackathon presso il Gruppo Bucciarelli: I giovani ricercatori saranno impegnati oggi e domani

04 Maggio 2019 14:20

Ascoli - L’apertura del GBHackathon è stata affidata al Gruppo Bucciarelli che dopo una breve presentazione ha lasciato spazio ai ragazzi. E’ inoltre intervenuto Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio Marche, per un augurio ai ragazzi. I partecipanti hanno avuto 1 minuto di tempo a testa per presentarsi, esporre le loro competenze e la loro idea.



Così come gli 8 coach che hanno poi provveduto ad organizzare i ragazzi (con qualifiche varie come scientist, developer, marketing&business e Designer) in 5 tek con un leader. Ognuno dei team coadiuvato dai vari coach svilupperà un’idea. Il campo di applicazione dei lavori va dalle biotecnologie appaiate al restauro, al riciclo dei prodotti vegetali di scarto, al riciclo delle fibre di carbonio fino alla digitalizzazione con tecnologie come Blockchain.



Nel corso del weekend i ragazzi potranno inoltre sfruttare un “jolly” messo a loro disposizione: un question time privato con Bruno e Franco Bucciarelli titolari del Gruppo Bucciarelli che festeggia, con questo Hackathon per misurare il talento dei giovani ricercatori, il 45° anniversario dalla fondazione della società che contra oggi 30 dipendenti specializzati nei settori scientifici di competenza distribuiti tra i laboratori di analisi chimiche e microbiologiche nel settore industriale con sedi ad Ascoli Piceno e Pomezia.