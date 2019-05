Ada Gentile a Cracovia in rappresentanza dell’Italia

07 Maggio 2019 09:48

Ascoli - La compositrice Ada Gentile andrà a Cracovia dal 13 al 16 Maggio per partecipare al 12° Festival di Musica Contemporanea organizzato da Marcel Chyrzinski, Presidente dell’Unione dei Compositori Polacchi. Su richiesta di quest’ultimo è stata proprio la Gentile ad organizzare per questo Festival l’unico concerto di musica italiana che il 14 Maggio sarà affidato a tre eccellenti solisti, il pianista Fausto Bongelli, il flautista Andrea Biagini ed il fisarmonicista Cesare Chiacchiaretta.



Verranno eseguiti brani di Giacinto Scelsi, Paolo Rosato, Niccolò Castiglioni e della stessa Gentile insieme a tre nuovi pezzi, commissionati per l’occasione ai compositori polacchi Tesaurovicz, Polaczyk e Kastrzewa.Il concerto è stato organizzato con la collaborazione del Dr. Ugo Rufino, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia. Il 15 Maggio,dalle ore 10 alle 12, la Gentile sarà poi impegnata all’Accademia di Musica con la sua conferenza dal titolo “ Il linguaggio musicale di Ada Gentile nel panorama generale della musica italiana d’oggi” che l’ha vista protagonista in tutto il mondo (l’ultima volta il 10 Aprile al Conservatorio Superior de Musica di Siviglia).





Per questa importante rassegna in Polonia la Gentile ha voluto affidarsi a tre solisti di ottimo livello con cui ha collaborato in passato per concerti organizzati ad Ascoli: il pianista Fasuto Bongelli (di Porto S.Elpidio), il fisarmonicista Cesare Chiacchiaretta (di S.Egidio alla Vibrata) ed il flautista Andrea Biagini (di Città di Castello). Al ritorno da Cracovia la Gentile sarà impegnata in Toscana, nella Giuria del Concorso Internazione Pianistico Maria Giubilei , che si terrà a Sansepolcro dal 31 al 2/6/2019 ed al quale parteciperanno pianisti di 22 Paesi.