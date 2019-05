Il prof. Gianluca Gregori, la prima vlta di un Magnifico Rettore ascolano alla guida dell'università Politecnica delle Marche

Ascoli - Il prof. Gian Luca Gregori, attuale Pro Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, sarà l’unico candidato nella corsa alla guida dell’Ateneo per i prossimi sei anni. La candidatura è stata ufficializzata il 9 maggio, data prevista dal provvedimento del decano prof. Saverio Cinti.



La lettera del candidato ai colleghi e studenti



Gian Luca Gregori si è laureato presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Ancona nel 1985 con punti 110/110 e dichiarazione di lode. Ha vinto un posto di Ricercatore Universitario bandito dall'Università degli Studi di Ancona nell'ambito dell'Istituto di Scienze Aziendali prendendo effettivo servizio in data 6 luglio 1987. Ha proseguito poi la propria carriera accademica in qualità di Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Ancona da novembre 1999 a dicembre 2002. Nel 2002 ha partecipato al Concorso per Professore di prima fascia e dopo aver vinto tale concorso è stato chiamato dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Ancona. Attualmente è docente di Marketing e Business Marketing. Dal novembre 2007 a ottobre 2009 è stato Direttore del Dipartimento di Management, dal novembre 2009 all'aprile 2014 è stato Preside della Facoltà di Economia. È stato anche Direttore della Scuola di Dottorato di Economia. Dal novembre 2013 è pro-rettore dell'UnivPM. Dal giugno 2018 è Presidente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza del Consorzio Universitario di Economia Industriale e Management che associa 24 Università.



Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità elettronica e avranno luogo presso la sede del Rettorato, in Via Menicucci 6, Ancona il prossimo 5 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (prima votazione).



Il nuovo rettore entrerà in carica il 1° novembre 2019 per sei anni e non potrà essere rieletto per un secondo mandato.