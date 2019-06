Uplea e Fondazione Carisap: 'Convegno nazionale di Archeologia 'Progettare il futuro…. Quei ’ragazzi’ degli anni ’70 e l’archeologia'

Oggi l’obiettivo è creare una rete di cooperazione tra enti pubblici, privati, associazioni di volontariato, università, soprintendenze, centri di ricerca e di restauro per attivare iniziative e risorse in modo da sviluppare conoscenze e competenze che facilitino la ripresa del territorio piceno e il superamento della fase critica attuale del post- sisma.

Come indica il titolo, protagonisti saranno gli archeologi, giovani studenti negli anni ’70, divenuti poi attivi nei Musei, nelle Soprintendenze e nelle Università di tutt’Italia, che lavorarono (sotto la guida del Prof. Peroni e in collaborazione con il G.A.P. (Gruppo Archeologico Piceno) all’allestimento nel Museo di Offida (1971-1972) del materiale raccolto a fine ‘800 dal marchese offidano Guglielmo Allevi, illustre appassionato di archeologia. Il Corso di Archeologia Pratica dell’Uplea, che da 12 anni coinvolge fino a 70 iscritti ogni anno in incontri settimanali con professori ed archeologi di prestigio, ha permesso di riallacciare i contatti con quei ‘ragazzi’ di 40 anni fa.

Il Programma prevede due sessioni di lavori: l’intera giornata di sabato dedicata ai più recenti rinvenimenti archeologici in territorio marchigiano e il mattino di domenica alla conoscenza ed ai metodi di valorizzazione di alcuni musei e parchi archeologici in Italia.