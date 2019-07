Chi potrà accedere al fondo - Beneficiari dell’iniziativa saranno organizzazioni non profit laiche o religiose, anche costituite in forme aggregative che abbiano la sede legale e operativa sul territorio marchigiano, siano attive da almeno due anni ovvero neocostituite a seguito di un progetto di fusione o integrazione tra organizzazioni o enti esistenti da almeno due anni.

La soluzione: accesso al credito tramite fondo di garanzia - La Consulta tra le Fondazioni marchigiane, coordinata dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno Angelo Davide Galeati, ha preso atto dell’esigenza e si è messa al lavoro per realizzare una specifica progettualità a sostegno delle organizzazioni non profit nella partecipazione a bandi e nella gestione di progetti vincitori di bandi assegnatari di risorse, agevolando tali organizzazioni nell’accesso agli impegni di firma/fidejussioni necessari per la partecipazione ai predetti bandi.

C'è un precedente virtuoso già realizzato per le imprese delle aree del terremoto: Il fondo di garanzia costituito da Acri, l'associazione delle Fondazioni bancarie italiane, per le aree del terremoto del centro Italia, ammonta a 3 milioni di euro raccolti da tutte le Fondazioni.

Organizzazioni non profit laiche o religiose potranno così partecipare ai bandi europei emanati dalle Regioni. Le organizzazioni debbono essere attive da almeno due anni ovvero neocostituite a seguito di un progetto di fusione o integrazione tra organizzazioni o enti esistenti da almeno due anni. la sessa misura per le imprese del craeter sismico ha attivato investimenti per oltre 15 milioni di euro.

Francesco Profumo, presidente dell'Acri, ad Ascoli Piceno per costituire, con le Fondazioni marchigiane, un fondo di garanzia per il non profit 14 Luglio 2019