Nasce ad Ascoli Piceno 'Donatorinati Marche'. Tra i soci fondatori il testimonial di Donatorinati Massimiliano Ossini, Gerlando Costa, Primo Dirigente della Polizia di Stato, sarà Presidente, Laura Gabrielli, vice presidente

Con la nascita della sezione Marche si concretizza anche un altro obiettivo: la sinergia tra forze dell'ordine. Tra i soci fondatori esponenti di tutte le forze di Polizia, delle Forze Armate, del Soccorso Pubblico ed di altre Istituzioni, quali la Prefettura e l’Università. L’ associazione è fondata anche da : Michele Iadarola Col. Della Guardia di Finanza, Ciro Niglio Col. dell’ Arma dei Carabinieri, Mauro Colagrossi Com. capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto, Igor Torti Col. dell’ Esercito, Luigi De Angelis Questore, Anna Gargiulo Vice Prefetto, Gianluca Gregori Magnifico Rettore dell’ Università degli studi di Ancona, Mimi Morganti designatore arbitri serie B, Roberto De Grazia polizia Luca Verna Com. Vigili del Fuoco. Un team motivato che si promette di motivare sempre più i cittadini , i giovani e gli studenti ai quali Donatorinati rivolgerà particolare attenzione con progetti a tema . Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti Responsabile Comunicazione Donatorinati Polizia di Stato è la dottoressa Anna Rita De Feo 338 95 48 508 E- mail comunicazione@donatorinati.it

Ascoli - Nasce Donatorinati Marche. E' stata costituita presso la Questura di Ascoli . “ Un tassello importante va ad unirsi ad un grande mosaico sul territorio nazionale ” afferma- Claudio Saltari Presidente Nazionale di Donatorinati. - Donatorinati Polizia di Stato , conta in Italia 11.000 donatori e vede come Presidente Onorario il Capo Polizia Prefetto Franco Gabrielli. Tra i soci fondatori il testimonial di Donatorinati Massimiliano Ossini, ascolano doc, Il dr. Gerlando Costa, Primo Dirigente della Polizia di Stato, sarà Presidente, la dr.ssa Laura Gabrielli, vice presidente ”.