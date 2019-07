Confartigianato MC-AP-FM: 35^ 'Rassegna di moda sotto le stelle' presentato il ricco programma

Sulla passerella di Piazza del Popolo tornerà, per il quarto anno consecutivo, anche Jo Squillo, per riprendere ogni dettaglio delle creazioni artigiane e realizzare una puntata speciale della trasmissione “TV MODA” che, durante il mese di agosto, riproporrà una corposa sintesi della manifestazione sui canali del network Mediaset (Rete4, La5, Tgcom24, Class TVMODA Sky 180, Class CNBC Sky 507).

Il chitarrista Giuliano Cardella che proporrà due pezzi rock in alcuni significativi momenti moda. La sua professionalità lo ha portato ad esibirsi oltre Oceano in esclusivi club di Los Angeles, Bangkok e Londra. Collabora da tempo con la Marshall America nella realizzazione di video dimostrativi.

Piero Romitelli giovane autore marchigiano ha scritto i brani che Loredana Bertè e Il Volo hanno presentato all’ultimo Festival di Sanremo. Dopo il successo ottenuto nel 2005 ad “Amici di Maria De Filippi” come cantante, la sua carriera è infatti proseguita con la scrittura di canzoni per moltissimi acclamati artisti.

Erano presenti: Natascia Troli, presidente Direttivo Territoriale Confartigianato MC-AP-FM, Luigi Contisciani presidente BIM Tronto, Gino Sabatini Presidente della CCIAA delle Marche, Marco Fioravanti Sindaco di Ascoli Piceno, Daniele Macellari Presidente regionale Abbigliamento, Catia Mancini e Rita Guerrieri del gruppo Sart&Stilisti della Confartigianato, nonché Paolo Capponi Ufficio Export-Divisione 100% Made in Italy per Confartigianato MC-AP-FM.

Il 2 agosto in Piazza del Popolo l’edizione con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il Made in Italy di qualità in passerella.