'Ascoliva Festival', il via alla settima edizione con il taglio del nastro con la Quintana e altre novità per il programma

09 Agosto 2019 01:14

Ascoli - Con l’ormai consolidata presenza di una delegazione della Quintana di Ascoli alla cerimonia inaugurale, domani 9 agosto alle ore 18,30, si aprirà ufficialmente la settima edizione di Ascoliva Festival che riparte dal claim “La felicità in un boccone” per concludersi nella serata di lunedì 19 agosto.





Ascoli torna ad essere, dunque, capitale mondiale dell’oliva, a partire da domani 9 agosto con la cerimonia inaugurale, alla presenza del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, delle autorità, di ascolani e visitatori. Proprio il sindaco, alla vigilia dell’evento, affiancato dagli assessori Acciarri e Vallesi, nonché dai consiglieri comunali Micaela Girardi (anche in rappresentanza del Consorzio tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop) e Cristina Farnesi (che ha seguito tutto l’aspetto bio dell’evento), ha sottolineato due aspetti importanti di questa edizione della manifestazione, ovvero l’utilizzo di tutti materiali biocompostabili e la forte matrice turistica, ribadendo anche l’importante ruolo dell’oliva ascolana per la valorizzazione del territorio.





La manifestazione è patrocinata dal Comune di Ascoli, dalla Regione Marche, dalla Provincia e, con uno speciale sostegno della Fondazione Carisap per la creazione di “Ascoliva Lab”, l’area culturale del villaggio. Anche quest’anno Ascoliva è inserita nel circuito Tipicità experience - Grand Tour delle Marche. Partner istituzionali anche il Consorzio tutela e valorizzazione oliva ascolana del Piceno dop e il Consorzio vini piceni Main sponsor, Menabrea e Ascoli servizi comunali oltre a tanti altri importanti sponsor del territorio.





I PROTAGONISTI

La settima edizione manterrà la stessa formula vincente degli anni precedenti, con l’oliva ascolana del Piceno Dop protagonista insieme ad altri 16 piatti della tradizione locale predisposti da otto produttori del territorio: in ordine alfabetico, Fattoria Case Rosse, La Bottega Di Bruno, Lorenz Cafè, Lo Scarrozzino, Macelleria Clerici Giovanni E Figlie, Migliori Olive Ascolane, Mister Ok, O-Live il villaggio resterà aperto tutti i giorni, fino al 19 agosto, dalle ore 11 alle 14,30 e dalle 18 alle 23,30 , con sforamento dell’orario in occasione della notte bianca. Come sempre i visitatori potranno apprezzare le degustazioni usufruendo anche del suggestivo giardino comunale. Non mancheranno anche altri espositori di prodotti tipici del territorio, inseriti nell’area Expoliva.





L’ASPETTO TURISTICO

Ascoliva Festival manterrà uno spiccato taglio turistico, addirittura potenziato, considerando le numerose richieste pervenute da ogni parte d’Italia e riproporrà il materiale informativo anche in inglese oltre all’apprezzata iniziativa dell’Oliva Bus che trasporterà gratuitamente ad Ascoli - grazie all’importante supporto dell’Amministrazione comunale - i turisti in vacanza sia sulla costa sambenedettese. Confermata anche la speciale scoutistica per coloro che visiteranno i Musei civici presentando il ticket di Ascoliva, cui si affiancheranno anche gli sconti per il trenino turistico “Ascoli Explorer” e per la mostra di Tullio Pericoli. Tornerà anche l’'Ascoliva Shop con tutto il merchandising legato all’evento per un ricordo di Ascoli e dell’oliva ascolana.





LA PROMOZIONE E I RISCONTRI

Stando ai feedback, ovvero ai riscontri statistici arrivati dai contatti ricevuti, sia via social che attraverso il sito www.ascoliva.it , sono già numerosissime le richieste di informazioni da parte di visitatori di tutta Italia e anche esteri. Prendendo a riferimento già il riscontro su face book, il post principale solo ha fatto registrare oltre 100 mila visualizzazioni in soli 10 giorni e gli altri sono andati a ruota con decine di migliaia di visualizzazioni .

Le persone raggiunte negli ultimi 10 giorni dal post principale sui social erano 101.877 in tutta Italia, con ben 4.278 interazioni dirette tra cui ben 1.496 “mi piace”- Il dato piu’ indicativo e quello relativo alla provenienza di queste persone che sono entrate in contatto con Ascoliva perche’ interessate all’evento: il primato è al momento del Lazio (il 37,3%), seguito dalle Marche (il 22,7%) e poi via via le altre regioni con Abruzzo, Emilia Romagna e Umbria e a seguire tutte le altre, dalla Lombardia al Veneto e alla Puglia. Così come riscontri attraverso il sito sono arrivati anche dall’estero. Un dato ulteriormente indicativo è che il 74,8% delle persone che sono entrate in contatto con “Ascoliva” sono donne. E la fascia d’età prevalente è quella dai 34 ai 44 anni (il 29%).

Prendendo in considerazione tutta la campagna di comunicazione, si stima di aver raggiunto almeno 300.000 persone .





LE NOVITA’ DEL PROGRAMMA CULTURALE

Ad integrare il programma ufficiale di Ascoliva Festival 2019 già presentato e consultabile sito www.ascoliva.it , sono stati definiti ulteriori appuntamenti.

Per quel che riguarda la giornata denominata “Oliva Day”, il 14 agosto, due sono le principali novità: alle 19,30 ci sarà Ascoliva Lab Kids, laboratorio per bimbi che impareranno a preparare le olive ascolane ripiene. Alle 20,30, è prevista una simpatica iniziativa denominata Le Olimpiadi dell’oliva che vedrà alcuni tra i visitatori del festival sfidarsi in divertenti gare tutte a base di olive ascolane.

Altra novità, il 19 agosto alle ore 18,30 si terrà un incontro organizzato da marche rifiuti zero con ospite Massimo Blonda, biologo ricercatore presso l'Irsa Cnr di Bari, sul tema il suolo e la sua tutela, intitolato “un suolo da salvare". Infine sono già arrivate diverse richieste per la gara delle massaie del 16 agosto all’indirizzo segreteria@ascoliva.it . Restano solo pochissimi posti disponibili, con le possibili richieste che dovranno pervenire entro la mezzanotte del 13 agosto. Le domande saranno accettate in base all’ordine cronologico di ricezione.