Festival del Giornalismo Culturale, appuntamento ad Ascoli sabato 14 e domenica 15 settembre

Ascoli - Grande attesa per l’ormai imminente apertura dei lavori della settima edizione del Festival del Giornalismo Culturale, rassegna già presentata alla Camera dei Deputati a Roma e nella Sala Raffaello della Regione Marche e che sarà inaugurata sabato 14 settembre all’Abbadia di Fiastra, per poi concludersi domenica 6 ottobre a Urbino.

