Appello di Bisonni a tutte le forze politiche per il riconoscimento dello stato di emergenza climatica

Sempre nella giornata di martedì l'aula valuterà se approvare o meno la proposta di legge che aumentando a 5 Km la distanza fra gli inceneritori (anche privati) e i centri abitati e le funzioni sensibili (come ospedali e scuole, ad esempio) di fatto ne impedisce la loro realizzazione in tutte le Marche.

“Per contrastare l’emergenza climatica - dichiara Bisonni - pongo al centro dell’attenzione alcuni principi che riguardano: la “giustizia” climatica, vale a dire che i costi di transizione non devono gravare sulle fasce più deboli della popolazione; la “democrazia partecipativa”, con il coinvolgimento da parte della Regione delle associazioni ambientaliste attraverso un tavolo di confronto a cadenza periodica e la “trasparenza”, che presuppone la pubblicazione di rapporti sui progressi registrati in relazione alla riduzione delle emissioni e nella risoluzione delle criticità ambientali.”

Tra gli impegni, figurano l’accelerazione della transizione energetica per ridurre le emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi e la progettazione, nonché il finanziamento, di un piano di sensibilizzazione ecologica.

Tra gli impegni, figurano l’accelerazione della transizione energetica per ridurre le emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi e la progettazione, nonché il finanziamento, di un piano di sensibilizzazione ecologica.