L'augurio agli studenti ascolani del sindaco Marco Fioravanti e dell'assessore alla Pubblica istruzione Monica Acciarri

15 Settembre 2019 21:03

Ascoli - Il sindaco Marco Fioravanti e l'assessore alla Pubblica Istruzione Monica Acciarri vogliono dare un saluto per lo squillo della campanella nelle scuole delle città. Ad Ascoli Piceno si è appena conclusa una tappa del Festival del giornalismo culturale attraverso le Marche. Fonda su un tema portante: il viaggio. E proprio domani inizia un altro viaggio, davvero fondamentale, che vede protagonisti bambini al primo giorno di scuola (i primini) e ragazzi che iniziano un altro ciclo nella primaria e nella secondaria. Sono la classe dirigente di domani, sono il nostro futuro. Sono essenziali per la crescita della nostra comunità. A loro in particolare, ai loro genitori e agli insegnanti va l'augurio non formale della nostra Amministrazione attenta a tutte le esigenze. “Le radici dell'educazione sono amare. Ma i suoi frutti sono dolci” scriveva Aristotele.