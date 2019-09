La Cna di Ascoli informa le imprese e i cittadini: indennità di mobilità prorogata per il 2019 nell'area di crisi complessa del Piceno

Ascoli - Oggi, 23 settembre, l'assessorato al Lavoro della Regione Marche ha prorogato per 12 mesi l'indennità di mobilità ai lavoratori licenziati da un'azienda ubicata all'interno dell'area di crisi industriale complessa della Val Vibrata e della Valle del Tronto. L'rogazione è subordinata alla partecipazione da parte del lavoratore al Programma politiche attive del lavoro predisposto della Regione. Gli uffici della Cna Picena di Ascoli e San Benedetto sono a disposizione per consulenza e inoltro pratiche.

Le domande di mobilità in deroga dovranno essere presentate entro il 25 ottobre 2019. Uffici Cna a disposizione per le pratiche.