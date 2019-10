'Nuovi Spazi Musicali', si inizia con le operine tascabili dei compositori Andrea Mannucci e Stefano Cucci

E tenere in piedi con grande qualità un festival di musica contemporanea non è cosa da poco. Il record vanta anche una sua particolare caratteristica, quella delle operine buffe che fanno di Ascoli Piceno la capitale di questo format. Questo accade nella regione Marche dove è nato Gioacchino Rossini che ha composto opere buffe.

