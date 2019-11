Il dottor Vittorio D’Emilio è il nuovo direttore di Pneumologia

TUTOR per l’Attività Formativa Professionalizzante degli Studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’Anno Accademico 2018/19-Università Politecnica delle Marche- Facoltà di Medicina e Chirurgia; Materia: Pneumologia

La Direzione di Area Vasta 5, consapevole dell’impegno professionale richiesto e profuso da tutti gli operatori per garantire qualità ed innovazione nel campo delle Malattie dell’Apparato Respiratorio, metterà in campo tutti gli strumenti atti a migliorare l’efficacia e l’efficienza in tale settore .

La scelta del nuovo Direttore, da anni in servizio presso la Pneumologia dell’AV5, rappresenta un riconoscimento ed un impegno di sviluppo per il modello operativo, da anni teorizzato e praticato dall’intera equipe.

In particolare, la Pneumologia di Ascoli Piceno risulta essere centro prescrittore per i farmaci utilizzati nella cura della fibrosi polmonare idiopatica e partecipa, insieme ad altri centri a livello nazione, al Registro del paziente con asma grave.

E' disponibile un ambulatorio divisionale tre volte la settimana per la presa in carico ed il follow-up del paziente con patologia respiratoria; inoltre, esistono ambulatori dedicati alle pneumopatie infiltrative diffuse e all'asma grave.

