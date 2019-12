'Costruttori di cambiamenti': La comunità di domani parte da qui

Il tema chiave della due giorni, l’innovazione digitale e sociale, sarà esplorato e approfondito attraverso il contributo di numerosi ospiti di rilevanza internazionale, attori del cambiamento, imprenditori sociali, esperti di finanza d’impatto, filantropi, artisti – tra cui Pupi Avati , che daranno il loro contributo di idee, esperienze e risorse, necessarie alla costruzione del cambiamento ed alla promozione di uno sviluppo economico sostenibile e capace di prendersi cura della persona. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, prevede sessioni di confronto e dibattito, opportunità di networking e incontro, momenti di formazione, di intrattenimento teatrale e musicale, tutti accomunati dalla volontà di mettere in connessione i partecipanti e coinvolgerli in una riflessione a tutto tondo. Ma sarà anche un evento che offrirà una vetrina internazionale al territorio piceno , grazie ad un percorso itinerante che coinvolgerà i protagonisti della due giorni che, da tutto il mondo, raggiungeranno Ascoli Piceno.

In questo caso, è risultata decisiva la collaborazione con Ashoka Italia, la più grande rete di imprenditori sociali nel mondo, e TechSoup , la prima piattaforma internazionale che aiuta le organizzazioni Non Profit di tutto il mondo ad intraprendere un percorso di trasformazione digitale.

L’evento, che si terrà il 5 e 6 dicembre 2019 presso Bottega del Terzo Settore , si colloca all’interno di una precisa strategia di rilancio del territorio che la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno , anche grazie alla fondamentale collaborazione di Bottega del Terzo Settore, sta mettendo in campo per lo sviluppo del territorio, potendo contare con una sempre più ampia rete di player di rilevanza mondiale.

