L'On. Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia Ã¨ il candidato presidente della Regione Marche scelto dal centrodestra nazionale per le prossime elezioni regionali

20 Dicembre 2019 19:49

Roma - Nel rispetto degli accordi assunti con gli alleati che, oltre all'Emilia-Romagna e alla Calabria, riguardano tutte le altre Regioni nelle quali si voterà nel 2020, Fratelli d'Italia conferma il proprio sostegno, con convinzione e impegno", alle candidature di Lucia Borgonzoni e di Jole Santelli. "Allo stesso tempo, sempre in base agli accordi assunti - che assegnano a Fdi l'indicazione dei candidati per Puglia e Marche - annunciamo le candidature di Raffaele Fitto per la Puglia e di Francesco Acquaroli per le Marche".



Lo si legge in una nota. "Come sempre - prosegue la nota -, Fratelli d'Italia sarà coerente e leale rispetto agli impegni presi con gli alleati del centrodestra, e siamo certi che anche loro sapranno fare altrettanto. Lavoreremo insieme, con convinzione ed entusiasmo, per vincere in tutte le Regioni e garantire ai cittadini dei governi alternativi alla sinistra". Acquaroli, 45 anni, ex sindaco di Potenza Picena ed ex consigliere regionale, è deputato. E' stato candidato presidente nel 2015.





Il Piceno comunque avrà una pedina importante in parlamento perché sarà una donna di San Benedetto del Tronto, come prima dei non eletti nelle scorse elezioni politiche, a prendere il posto dell'on. Francesco Acquaroli per Fratelli d'Italia: Lucia Albano, dottore commercialista e docente di Informatica all’Istituto Fazzini Mercantini di Grottammare. E’ la consorte di Salvatore Nico, presidente dell’Azienda Multiservizi durante la giunta di centrodestra firmata Martinelli

.

Lucia Albano