Premio giornalistico 'Estra per lo sport': selezionati i vincitori della III edizione

Tra i 186 candidati, i giurati hanno selezionato anche i vincitori per ciascuna categoria tra “Carta stampata”, “Web e blog” e “Televisione e radio” per i media a valenza nazionale e territoriale delle regioni Toscana e Marche:

Prato, 7 febbraio 2020 – Sono stati decretati i vincitori della terza edizione del Premio giornalistico “Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie” , promosso da Estra Spa , multiutility a partecipazione pubblica, in collaborazione con USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana). Il Premio, anche quest’anno, ha ottenuto un grande successo di partecipazione, con ben 186 iscritti che hanno esaltato e messo in luce, con le loro storie, il valore di promozione sociale e di agenzia educativa dello sport.