Riaprono scuole e musei nelle Marche: il Tar Marche sospende l'ordinanza emessa dal presidente Ceriscioli su impugnativa del premier Conte

Ancona - Il Tar sospende l’ordinanza della Regione Marche che chiudeva scuole e atenei, bloccando ogni manifestazione pubblicaper l'emergenza coronavirus. Il decreto è stato emesso nel pomeriggio di oggi e accoglie l’istanza di ricorso presentata dal governo, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato. Il Tar, inoltre, ha fissato per mercoledì prossimo la trattazione collegiale in camera di consiglio.

Picus On Line utilizza cookies per memorizzare informazioni sul tuo computer. Alcuni sono fondamentali per il funzionamento del nostro sito, altri ci aiutano a migliorare l'esperienza degli utenti. Utilizzando questo sito, acconsenti al posizionamento di questi cookies. Informazioni OK