Il Gores Marche comunica gli ultimi dati del 14 marzo per il contagio da coronavirus

Ancona - Situazione marchigiana che dopo Lombardia e Veneto è la terza regione per contagiati. E' importantissimo restare a casa e non sottovalutare le indicazioni . Nel Piceno sono 7 i casi positivi e 6 di loro sono ricoverati in terapia intensiva presso l'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto.

