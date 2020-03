Emergenza Covid-19: da Ubi Banca erogazioni liberali per 400 mila euro alla Regione Marche

20 Marzo 2020 11:13

Jesi – Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca ha deliberato ieri interventi per complessivi 5 milioni di euro da destinare a interventi diretti e di immediata attuazione, in favore delle aree maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19.



La Regione Marche è destinataria di erogazioni liberali per 400mila euro.

I fondi messi a disposizione saranno destinati a ospedali e centri di ricerca impegnati nella lotta al Coronavirus.

“ In un momento difficile come questo vogliamo dare il nostro contributo a tutti coloro che stanno lottando in questa situazione di straordinaria emergenza” ha dichiarato Roberto Gabrielli , responsabile della macro area Marche Abruzzo di UBI Banca . “Essere la banca del territorio significa anche essere presenti nel momento del bisogno e aiutare la comunità con cui lavoriamo da sempre e che ci ha consentito di crescere in questi anni”.