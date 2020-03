Ancona - La situazione aggiornata dei tamponi, comunicata dal Gores, dopo le analisi di laboratorio che si sono concluse nella notte, segnala altri 172 positivi, su un totale di 570 testati. I Positivi salgono così, in totale, a 2153, su 5740 testati. È possibile scaricare la tabella del GORES in pdf dal sito della Regione Marche

