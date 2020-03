Coronavirus, Ceriscioli: 'Primi due guariti nelle Marche'

21 Marzo 2020 12:43

Ancona - “Oggi possiamo dare una buona notizia: nelle Marche ci sono i primi due guariti”. Lo ha annunciato il presidente Luca Ceriscioli, dopo aver ricevuto dal Gores la comunicazione ufficiale. La prima persona guarita è un anziano di Pesaro, di 88 anni, uno dei primi casi delle Marche, risultato positivo il 29 febbraio, ricoverato in rianimazione, poi trasferito in un reparto dedicato ai malati Covid e infine dimesso.



La seconda persona guarita è una signora, anche lei di Pesaro, di 55 anni, anch’essa risultata positiva il 29 febbraio e da quella data in isolamento domiciliare. Le indicazioni nazionali del Ministero della Salute e del Consiglio Superiore di Sanità stabiliscono che una persona è dichiarata guarita dopo la scomparsa dei sintomi e avendo eseguito due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Ricordiamo che fino a ieri i dimessi erano 45, un numero destinato sicuramente a salire con il prossimo aggiornamento del Gores.

Resta sempre il Pesarese il territorio più colpito con 1.186 casi (87 in più di ieri); poi ci sono Ancona con 564 (51 in più), Macerata con 238 (29 in più), Fermo con 82 (2 in più) e Ascoli Piceno con 50 (7 in più). A tutt'oggi sono 883 le persone ricoverate, di cui 141 in terapia intensiva e 120 in area semi intensiva, quindi meno critica.

I dati del Gores Marche di oggi alle 12