Organizzazione tavolo di lavoro per realizzazione progetto 'Angeli nelle Marche'

02 Aprile 2020 20:26

San Benedetto - Il Consiglio di Amministrazione del CAAP di concerto con il socio Comune di San Benedetto del Tronto per il tramite dell’assessore Avv. Andrea Assenti vuole rivolgere un messaggio ed una proposta ai propri soci, alle Istituzioni, ai Comuni, alle Associazioni di categoria, agli Imprenditori, alle donne ed agli uomini di coscienza, fede e buona volontà.





In questi giorni il nostro pensiero è primariamente rivolto a tutti gli Italiani, alle famiglie che hanno subito un lutto ed a tutti gli operatori che direttamente ed indirettamente sono a fianco di chi ha bisogno di cure ed aiuti.





Abbiamo il dovere morale di pensare come ringraziare quanti in questo momento si trovano in prima linea ma anche l'obbligo di trovare il modo di sostenere e far ripartire tutte le attività in quei comparti che maggiormente stanno soffrendo la chiusura delle loro aziende; sostenere e supportare innanzi tutto il lavoro ed i lavoratori, architrave di sostengono delle famiglie e dell'intera economia locale, regionale e nazionale.





Per questo sottoponiamo alla Vostra attenzione la nostra proposta per la realizzazione di un progetto che si fonda sulla solidarietà, essendo un modo per ringraziare il personale medico e paramedico che in questo periodo si trova a sostenere il maggior pericolo, una grande responsabilità e mole di lavoro; un pensiero a tutti coloro che hanno rischiato e stanno rischiando la propria vita, in condizioni lavorative estenuanti, i nostri Angeli.





L’idea è quella di ospitare gratuitamente, nelle strutture ricettive del territorio, il personale medico e paramedico degli Ospedali, con le loro famiglie, per un periodo di 5/7 giorni ; durante la loro permanenza saranno organizzate visite guidate nelle località Marchigiane di maggiore interesse, nelle aziende agricole, nei siti produttivi del settore agroalimentare e non etc.





Questo pensiero quindi ha il duplice scopo di ringraziare chi ha dato tutto di se in un momento cosi difficile per il Paese, ed è parimenti un modo per ridare vita ai nostri territori, dal mare alla montagna; l'effetto sarà quello di far conoscere le Marche come terra della solidarietà e del benessere, tranquillizzando ed invogliando in tal modo anche altri turisti che volessero venire a trascorrere da noi le loro vacanze.





Noi del CAAP ci mettiamo a disposizione per realizzare questo ed altri progetti venissero proposti ricordando a tutti che se questa terribile malattia ha creato tanti danni e tanti lutti un problema ancor più grave potrebbe derivare da una recessione economica duratura e incontrollata.





Chiediamo pertanto a tutti Voi, con cortese e comprensibile sollecitudine, la Vostra adesione, il Vostro contributo in termini di idee e partecipazione ad unirci insieme intorno ad un tavolo di lavoro per imbastire e organizzare “Angeli nelle Marche”





Siamo certi della Vostra solidale ed entusiasta partecipazione









Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

dottor Roberto Giacomini





Il Vice-Presidente

P.I. Corrado Di Silvesio





Il Consigliere ed Amministratore delegato

dottoressa Francesca Perotti