SVIM, con Investinfish rilancia sulla Blue Economy: aperta la call per imprese di pesca e acquacultura che devono innovare il business, 8 mila euro a fondo perduto, scadenza del bando fissata per il 10 maggio

03 Aprile 2020 13:36

Ancona – SVIM l’Agenzia di Sviluppo della Regione Marche è partner del progetto Investinfish che ha come obiettivo il rafforzamento delle competitività del sistema produttivo della pesca e dell’acquacoltura attraverso la promozione di investimenti per l’acquisizione di servizi funzionali allo sviluppo delle aziende del settore. Il progetto Investinfish si rivolge alle aziende più “tradizionali”, che necessitano di innovazione ma che non hanno gli strumenti, sia metodologici che finanziari, per investire in essa.





“Nonostante questa terribile emergenza sanitaria – ha dichiarato Gianluca Carrabs Amministratore Unico di SVIM – la nostra Agenzia è pienamente operativa avendo attivato lo smart working. Ad oggi è fondamentale gettare le basi per una ripresa dell’economia che, come la storia ci insegna ci sarà e, gli strumenti economici e finanziari che come Agenzia abbiamo la possibilità di coordinare, saranno di sicuro aiuto a tutte le imprese.





Investinfish ne è un perfetto esempio essendo un progetto co-finanziato nell’ambito del programma Interreg Italia-Croazia, rivolto in particolare all’incentivazione di un maggiore grado di innovazione nel settore dell’economia marittima ovvero la blue economy.





Contributi di 8.000 euro totalmente a fondo perduto per tutti coloro che vorranno attuare processi di innovazione per rendere più competitivo il loro business.





Lo strumento pratico con cui saranno finanziati i progetti sarà il voucher, lo stesso per cui SVIM è stata recentemente riconosciuta “Migliore Agenzia di Sviluppo 2019 in Europa” nell’ambito del “Premio EURADA” – “EURADA AWARDS”. Il voucher è uno strumento semplice e rapido, con una forte attenzione alle esigenze delle imprese, che stimola l’innovazione, lo sviluppo e la cooperazione di nuovi prodotti e servizi tra i fornitori di conoscenza e servizi e PMI in un modo più efficiente ed efficace rispetto ad altri tipi di sistema di finanziamento. Il voucher, infatti, esonera i beneficiari delle risorse da ogni incombenza dei pagamenti, liquidando le risorse direttamente ai fornitori di beni e servizi. Meno burocrazia, tempi celeri dei pagamenti e minori passaggi tecnici”.





Le call per imprese e esperti relative a Investinfish sono aperte fino al 10 maggio 2020. Per tutte le micro, piccole, medie imprese o cooperative marchigiane che operano nell’ambito della pesca e acquacoltura è possibile scaricare di seguito i documenti:

- Call for expression of interest

- Annexes

Tutti i fornitori di servizi con esperienza di consulenza per l’innovazione (prodotto, posizionamento sul mercato, sostenibilità) nel settore pesca e acquacoltura, partecipando al bando potranno entrare nella Short List di Esperti ed essere selezionati da imprese operanti nel settore dell’economia del mare che intendono innovare il loro business. Scarica la call e allegati qui

Per informazioni: investinfish@svim.eu