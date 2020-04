Aperta oggi pomeriggio la Residenza Anni Azzurri Valdaso di Campofilone. Dopo Villa Pini di Civitanova ancora posti letto per pazienti Covid, a supporto della sanità pubblica regionale

03 Aprile 2020 19:55

Fermo - Apre la Residenza Anni Azzurri Valdaso di Campofilone. Primi pazienti Covid post critici entrati nel pomeriggio di oggi.

Una tipologia di pazienti stabilizzati, Covid post critici in riabilitazione estensiva e in via di ripresa rispetto alla fase acuta i quali necessitano di un periodo di ricovero ospedaliero finale protetto e supportato da presidi e personale in grado di garantire adeguata assistenza sanitaria prima del rientro a domicilio.





Per il momento il modulo prevede 20 posti letto con la prospettiva di potenziarne ulteriormente la disponibilità. L’accordo temporaneo siglato con Asur stamane, infatti, prevede infatti fino a 100 posti letto per pazienti inviati da ospedali pubblici e privati accreditati.





Con questo modulo di 20 posti letto a Campofilone, il Gruppo Kos ha attivato a supporto della sanità pubblica nella gestione di questa emergenza due strutture, la clinica Villa Pini di Civitanova Marche dove, grazie alla sua solida organizzazione, è stato avviato un Polo Covid per pazienti acuti e sub acuti, e, appunto, la Residenza Anni Azzurri Valdaso per pazienti stabilizzati.



La Residenza fermana si è organizzata con la massima attenzione, predisponendo tutte le misure e i dispositivi di protezione individuale necessari per la tutela del personale.