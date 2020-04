Coronavirus Marche: aggiornamento delle ore 12 Salgono a 287 le persone dimesse e guarite

Nel Piceno sono ricoverati presso l'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto in reparti non intensivi 21, ricoveri in terapia intensiva 12, ricoveri in area di semi intensiva 12. Nella provincia di Ascoli Piceno ci sono 288 persone in isolamento domiciliare. Di questi 216 sono asintomatici, 72 sintomatici. Ci sono 19 operatori sanitari positivi.