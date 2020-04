FP Cgil denuncia carenza di DPI e di esami tampone per il personale: una grave inadempienza dello Stato e della Regione Marche

Non vogliamo dimenticare gli altri settori che attualmente nel nostro Territorio vivono le stesse difficoltà come le RSA, e Strutture Residenziali Riabilitative,i lavoratori della Sanità Privata, della cooperazione,quelli dell’Igiene Ambientale.

La necessità dei dispositivi di sicurezza per lavoratori della Sanità pubblica non può essere la prima incertezza del dipendente all’inizio del turno di lavoro soprattutto di fronte a tale situazione.

Nella nostra realtà dei due Ospedali pubblici per acuti, un Ospedale, quello di San Benedetto del Tronto è stato trasformato in Ospedale covid 19+ (circa 200 posti compreso intensivi e semi intensivi) con tutti i disagi procurati nel trasferire ricoverati, reparti e gran parte dei lavoratori in altre sedi del territorio.

Constatiamo che la grave situazione permane con ovvie conseguenze peggiorative e per questo che la FP CGIL chiede con forza al Consiglio Regionale, a tutti gli Amministratori locali e al Presidente del Consiglio ON. CONTE, di farsi carico direttamente con celerità a tutela della salute dei lavoratori e alla diffusione ulteriore del contagio.