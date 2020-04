Oggi festeggiamo così, ricordi d'altri tempi. Allora si fece un'esclusiva per Gente Mese 'scoprendo' i parenti abruzzesi di Madonna

10 Aprile 2020 17:11





Le immagini sono relative al World Tour che Madonna fece in Italia nel 1987. A Torino il 4 settembre 1987 la pop star tenne un concerto memorabile al Comunale. Le immagini esclusive le ho realizzate all'interno del camerino di Madonna prima del concerto, quando abbracciò i suoi parenti di Pacentro (Abruzzo). Furono scattate su pellicola 100 asa per diapositive per luce diurna usata con luci artificiali, da qui il colore tendente al rosso giallastro. Scattate rigorosamente senza flash con una nikon F2 photomic (ad 1/30 di secondo) che avevo tenuto nascosta sotto il gilet perché il servizio d'ordine era bestiale.



Poi uno dei parenti scattò quest'immagine di me con Madonna e naturalmente non poteva avere la mia stessa mano ferma, quindi chiedo venia per la messa a fuoco della stessa che implica un po' d'immaginazione.

Un bel ricordo in tempi di lock down. Io e mia moglie avevamo sul petto attaccato un pass adesivo con su scritto "Parenii di Madonna". Dietro di noi nella tribuna coperta del Comunale c'era tutta la squadra della Juventus con Umberto Agnelli.

Auguri a tutti per una Pasqua serena pensando a tempi migliori