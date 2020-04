Croce Rossa Marche critica la procedura affidamento dei servizi di trasporto sanitari applicata dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona

I primi avrebbero dovuto essere affidati mediante convenzione alle Associazioni di Volontariato, e i secondi legittimamente aggiudicati tramite gara d’appalto. Modalità corrette di affidamento dei servizi di trasporto sanitario sono già state seguite da ASUR e dell'Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord per i servizi di propria competenza. Non comprendiamo la diversa scelta dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.

24/04/2020 - In merito a quanto già espresso da ANPAS Marche e la risposta data dal Direttore Amministrativo degli Ospedali Riuniti di Ancona dott. Antonello Maraldo, Il Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana delle Marche esprime il proprio dissenso alla procedura adottata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona per l'affidamento dei servizi di trasporto sanitario.