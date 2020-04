Angelo Davide Galeati confermato alla guida delle Fondazioni marchigiane resterà in carica fino al 2022

27 Aprile 2020 18:48

Ascoli Piceno, 27 aprile 2020 - L’Assemblea della Consulta tra le Fondazioni Casse di Risparmio Marchigiane, nella seduta del 24 aprile u.s., ha confermato quale Coordinatore Angelo Davide Galeati, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.





L’Associazione Consulta riunisce le Fondazioni di origine bancaria con sede nella Regione Marche che sono associate all’ACRI (Ascoli Piceno, Fabriano, Fano, Fermo, Jesi, Macerata, Loreto, Pesaro) ed ha lo scopo di favorire la realizzazione di iniziative comuni da parte delle Fondazioni marchigiane, intervenendo con adeguati finanziamenti nei settori rilevanti della loro attività, e perseguendo la promozione e il coordinamento a livello regionale di iniziative anche di intesa con altri soggetti pubblici o privati. A tal fine, la Consulta svolge anche un’attività di rappresentanza delle Fondazioni nei confronti delle istituzioni regionali di propria competenza, anche attraverso la definizione di linee di indirizzo comuni nei rapporti con le stesse;





Recentemente, la Consulta coordinata da Galeati ha avuto un ruolo decisivo per la realizzazione di un accordo di sistema tra Fondazioni di origine bancaria marchigiane, Direzione Impact di Intesa Sanpaolo SpA e Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, dando vita ad uno strumento innovativo per il non profit: il “fondo di garanzia”, alimentato da risorse di alcune fondazioni aderenti alla Consulta delle Marche tra le Fondazioni di origine bancaria e volto ad agevolare il rilascio della garanzia fideiussoria in favore delle organizzazioni di Terzo settore che accedono a finanziamenti pubblici e privati. Il fondo consente un monte totale di impegni di firma pari a 2,5 milioni di Euro.





Il Presidente Galeati rimarrà in carica fino al 2022.