Test sierologici estesi ai Corpi di polizia civile e militare, alle Forze Armate e ai Vigili del Fuoco

Si tratta di una procedura sperimentale, che può dare risposte relative alle possibilità e alle modalità di applicazione del percorso diagnostico sulla popolazione. La sintesi dei risultati potrà fornire importanti indicazioni operative. I test sierologici permettono di verificare, attraverso un prelievo del sangue, in tempi molto rapidi, la presenza e il tipo di anticorpi nell’organismo e, quindi, di stabilire se la persona analizzata è venuta in contatto con il virus.

Ancona - I test sierologici già attivati per verificare la positività del personale sanitario al Coronavirus saranno estesi ai Corpi di Polizia civile e militare, alle Forze Armate e ai Vigili del Fuoco. Lo ha stabilito ieri la Giunta regionale, riunita in videoconferenza. I test sono praticati attualmente sul personale sanitario delle due Aziende ospedaliere di Torrette e Marche Nord e di Asur.