Coronavirus, ancora 2 casi di contagio nel Piceno rivelati dai tamponi e purtroppo ci sono stati altri 5 decessi nelle Marche

Ascoli - I dati riferiti al Covid-19 che riguardano i residenti dell’Area Vasta 5: s0no 2 i nuovi casi di contagio oggi, 2 i ricoverati in terapia intensiva, 3 in semi intensiva e sono 151 i guariti nel complesso.

