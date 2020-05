Nel Piceno oggi 1 solo nuovo caso di contagio. Due sono i ricoverati in terapia intensiva, 3 in semintensiva. Purtroppo si sono verificati 11 decessi nelle Marche 02 Maggio 2020

