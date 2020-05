Coronavirus, 1 solo caso di contagio nel Piceno, purtroppo si debbono registrare altri 7 decessi nelle Marche

Ascoli - Nell'Area Vasta 5 si è registrato 1 solo nuovo caso di contagio, si riduce ad 1 paziente ricoerato in terapia intensiva, mentre 3 persone sono ricoverate in semi intensiva. dallinizio dell'epidemia ci sono stati 1.461 casi nell'Area Vasta 5. Purtroppo ggi si devono registrare altri 7 decessi nelle Marche.

