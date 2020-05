Coronavirus, nessun nuovo caso di contagio nel Piceno secondo i dati dell'Area Vasta 5

Ascoli - Nessun nuovo caso di contagio nel Piceno secondo i dati dell'Area Vasta 5. Fatto altrettanto importante è che c'è un solo paziente in terapia intensiva e uno soltanto in semi intensiva. Nessun deceduto nel Piceno, ma purtroppo se ne contano ancora 6 nelle Marche.

