Le macchine in foto sono tutte in alluminio, estremamente compatte, con la larghezza di solo 60 cm, permettono di fare manutenzione fino ai 4 metri di altezza, nella massima sicurezza.

In Abruzzo vengono prodotte le Elevah 40, elevatrici super compatte in edizione speciale scelte per la manutenzione sia degli stabilimenti Intel Irlandesi, che di quelli Americani.

Le macchine in foto sono tutte in alluminio, estremamente compatte, con la larghezza di solo 60 cm, permettono di fare manutenzione fino ai 4 metri di altezza, nella massima sicurezza.