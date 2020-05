Now/Everywhere Officine, riflessioni sul teatro che verrà. Lunedì 18 maggio sui canali social di Amat Gilberto santini in dialogo con Laura Gemini

17 Maggio 2020 08:36

NOW / EVERYWHERE teatro, musica e danza possibili (adesso)

nuovo progetto di

AMAT

circuito multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo delle Marche, realizzato con

Regione Marche

e

MiBACT

in collaborazione con

LaRiCA / Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

, che nasce come risposta a questo tempo inedito e drammatico - inaugura la serie di incontri organizzati nell’ambito delle attività del laboratorio di idee

Now/Everywhere OFFicine – NEOff

, tutti i lunedì con cadenza settimanale, importanti momenti di confronto con

artisti, curatori o programmatori

, spunti di riflessione attorno alle trasformazioni dello spettacolo e dell’esperienza "dal vivo” durante e nel post-COVID19.

Ancona -





Primo appuntamento lunedì 18 maggio alle ore 19 con Gilberto Santini , direttore AMAT, in dialogo in diretta streaming sui canali social di AMAT - pagina Facebook (@AmatMarche) e Youtube (@PlateaViva) - con Laura Gemini dell’Università di Urbino Carlo Bo.