Lega, Marchetti è il nuovo commissario nelle Marche

Marchetti, classe 1987, è stato protagonista della recente campagna elettorale per la Regione Umbria, conclusa con lo storico successo del centrodestra a trazione leghista. Già nelle prossime settimane la Lega delle Marche annuncerà l’ingresso di molti amministratori come sindaci e consiglieri comunali, a dimostrazione della bontà del lavoro di Arrigoni. Per il commissario uscente è pronta una nuova sfida: sarà responsabile del Dipartimento Energia della Lega.

