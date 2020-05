Ceriscioli ha firmato il decreto con il quale sono consentiti gli spostamenti fuori regione con province confinanti

Ancona - Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha firmato il decreto n. 159 del 20/05/2020, in base al quale sono consentiti gli spostamenti anche al di fuori della Regione Marche, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Marche e altre regioni.

