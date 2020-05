Ancona - Il Gores ha comunicato che oggi le Marche sono a zero contagi, in linea con le previsioni dello studio effettuato dalla Regione Marche il mese scorso e pubblicato il 20 aprile.

