Per tutto il mese di giugno l'ingresso ai musei sarà gratuito, mentre per il prossimo fine settimana del 30 e 31 maggio, oltre a visitare le strutture museali, sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite organizzate dall'Associazione di guide turistiche Le Marche Experience: un'importante sinergia tra gli attori del territorio per sancire la ripartenza culturale della città di Ascoli Piceno.

Visite guidate gratuite in pinacoteca e al teatro Ventidio Basso in occasione della riapertura dei musei civici di Ascoli Piceno 30 Maggio 2020