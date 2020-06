Ciip Spa: Accrescere la capacità competitiva e migliorare i servizi offerti ai cittadini con il Contratto di Rete 'Risorse idriche e Ambientali Marche'

Con il suo ingresso nel Contratto di Rete denominato “Risorse idriche e Ambientali Marche” si rafforza l’azione sinergica messa originariamente in campo da CIIP Spa ed Asite per implementare la capacità competitiva delle imprese aderenti al contratto, attraverso l’esercizio in comune di attività di ricerca di nuove tecnologie, di economie di scala, di rappresentanza di interessi nei confronti degli stakeholder istituzionali e associativi nonché nell’ambito dei processi decisionali.

