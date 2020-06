Il sindaco Marco Fioravanti: 'Sosteniamo la candidatura di Francesco Acquaroli alla presidenza della Regione Marche'

Per un ambizioso, ma quanto mai concreto, progetto di rilancio della Regione Marche che sia aperto a partiti e liste civiche e che riesca davvero a rispondere alle necessità di una comunità che per troppo tempo è rimasta inascoltata».

Un territorio che necessita di una immediata riorganizzazione della sfera sanitaria, nonché di una innovativa prospettiva di rilancio sociale, turistico ed economico che possa dare una risposta ai bisogni di imprese e lavoratori di aree interne e zone costiere. Francesco Acquaroli è la persona giusta per permettere al centrodestra di andare a governare la Regione Marche: ecco perché mi auguro che tutti i sindaci e amministratori locali dei vari partiti di centrodestra vogliano sposare la decisione di indicare Francesco Acquaroli come candidato governatore della Regione Marche.

Un candidato che ha sempre ottenuto risultati importanti e che, grazie alla sua esperienza da sindaco e da consigliere regionale, conosce realmente quelli che sono i problemi della comunità marchigiana e le esigenze amministrative dei nostri Comuni. Una persona autorevole e mai autoritaria, sempre moderato ed equilibrato nei suoi comportamenti e per questo molto apprezzato dai cittadini del nostro territorio. Una figura che possa fungere da collante tra differenti idee e punti di vista, capace di raccogliere in sé l’ambizioso progetto del centrodestra per il futuro della Regione Marche.