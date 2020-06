Ascoli - La Direzione di Area Vasta comunica che nelle prime ore della mattina del 06-06-2020, presso lo Stabilimento Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, è stato portato a termine un prelievo multi organo da un donatore di 62 anni deceduto in Rianimazione per ictus ischemico.

Prelevati al Madonna del Soccorso fegato, reni e cornee da un donatore di 62 anni deceduto in Rianimazione per ictus ischemico 07 Giugno 2020