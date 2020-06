Comune di Ascoli Piceno, avviso per la riscossione dei contributi per acquisto libri di testo per l'anno scolastico 2019-2020 08 Giugno 2020

Picus On Line utilizza cookies per memorizzare informazioni sul tuo computer. Alcuni sono fondamentali per il funzionamento del nostro sito, altri ci aiutano a migliorare l'esperienza degli utenti. Utilizzando questo sito, acconsenti al posizionamento di questi cookies. Informazioni OK