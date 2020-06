Regione Marche. Piattaforma210, in due giorni 10 le misure già accessibili per i contributi a fondo perduto

20 Giugno 2020 12:23

Ancona - Si è aperta il 17 giugno, con la Misura numero 1, per il sostegno alle imprese e agli operatori del turismo la Piattaforma210, attraverso la quale, cittadini, professionisti e imprese possono presentare domanda di contributi, la maggior parte dei quali a fondo perduto, come sostegno dopo la pandemia Covid-19. A oggi sono 10 le misure aperte e accessibili dal link https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210 : imprese turistiche, operatori agrituristici, imprese florovivistiche, imprese lattiero casearie, allevatori di bovini da carne, acquisto bici e altri veicoli elettrici per i cittadini di comuni esclusi dal contributo nazionale, bar e gelaterie, commercio, altre attività artigianali e di servizi, cooperative sociali di tipo A e B.



"Anche in questa fase - afferma il presidente Luca Ceriscioli - riteniamo che sia importante informare i cittadini in tempo reale e in modo trasparente, come abbiamo fatto per la gestione di tutte le fasi della pandemia. Ora è il momento di sostenere la nostra regione, concretamente, per la ripresa. Molti cittadini, imprese e professionisti stanno già presentando le loro domande di contributo on line sulla Piattaforma 210. Continueremo a condividere con voi in tempo reale tutte le notizie relative alle misure che via via si apriranno. Il nostro impegno è quello di procedere velocemente, per poter liquidare i contributi in tempi brevissimi. Ancora una volta sono sicuro che insieme ce la faremo".

In allegato il primo dei report con cui la Regione informerà quotidianamente sullo stato dell'arte delle misure.

https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/66285